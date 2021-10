Økt omsetning for Meltwater

Medieovervåkningsselskapet Meltwater endte andre kvartal med en omsetning på 97,9 millioner dollar, opp fra 88,5 millioner dollar fra tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en vekst på 10,6 prosent.

Justert ebidta endte på 4,8 millioner dollar, sammenlignet med 14,2 millioner dollar året før.

Konsernsjef John Box sier i en kommentar at selskapet fortsetter å akselerere den organiske veksten og fortsetter å levere på planene det har lagt ut for 2021.

Ser på oppkjøpsmuligheter

Meltwater fullførte oppkjøpene av Linkfluence, Klear og Owler i andre kvartal. Ifølge selskapet går integreringen av selskapet i henhold til planen, og i rapporten opplyses det at Meltwaters kunder allerede drar fordeler av Linkfluence.

– Ytterligere integrering vil bli fullført i tredje kvartal og vil skape en sømløs opplevelse på tvers av våre produkter, kommenterer konsernsjefen.

Selskapet fortsetter å forfølge oppkjøpsmuligheter, og det har flere positive samtaler med flere mulige oppkjøpskandidater.

Samtidig oppjusterer selskapet anslaget for årets topplinje til mellom 395 og 400 millioner dollar, opplyses det, og det er ventet at omsetningsveksten vil akselereres i andre halvår i år. Guidingen tar høyde for kommende inntekter fra selskapets seneste oppkjøp.

Selskapet gjentar sitt langsiktige mål om årlig topplinjevekst på 20 prosent og en EBITDA-margin på 20 prosent.

Mot Oslo Børs

Meltwater har tidligere uttalt at det forbereder seg for en notering på Oslo Børs. Denne noteringen ventes å bli fullført i fjerde kvartal 2021, opplyses det.

Samtidig fremgår det at medieovervåkingsselskapet vil arrangere en kapitalmarkedsdag den 4. november.