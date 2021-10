Vow-datter tildelt nyt kontrakt

Scanship, et datterselskap av Vow, har blitt tildelt en kontrakt til en verdi av inntil 13,8 millioner euro av et stort europeisk skipsverft.

Det fremgår av en melding fredag.

Kontrakten inkluderer Scanships clean ship-systemer for opptil fire cruiseskip, hvorav to ordre er faste til en samlet verdi på 6,9 millioner euro og to er opsjoner til en totalverdi på 6,9 millioner euro.

Utstyr for det første skipet vil bli levert fra Scanship til verftet i tredje kvartal 2022.