Kongsberg Defence & Aerospaces sikrer kontrakt i USA

Det amerikanske marinekorpset (USMC) har tildelt Kongsberg Defence & Aerospaces datterselskap i USA, Kongsberg Protech Systems USA, en rammekontrakt for å levere Remote Weapon System (RWS) med 30 mm kanon som en del av et nytt luftvernsystem MADIS (Marine Air Defense Integrated System).



Kontrakten har et tak på 94 millioner dollar.



– Det amerikanske marinekorpset satser stort på nye og moderne løsninger for bakkebasert luftvern. Denne kontrakten er en viktig milepæl for Kongsberg, og viser at vi har teknologi og systemer som kan imøtekomme morgendagens utfordringer. Med avansert anti-drone teknologi vil man øke sikkerheten for bakkestyrkene, sier divisjonsdirektør Pål E Bratlie i Kongsberg Defence & Aerospace i en kommentar.

Kongsberg Gruppen Industrikonsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Har hovedkontor på Kongsberg.

Konsernsjef er Geir Håøy.

Fikk nåværende selskapsform i 1987 under navnet Norsk Forsvarsteknologi, som senere ble børsnotert i 1993, og tok navnet Kongsberg Gruppen to år senere.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.