Strålende fra norske Pinell

Blant det etter hvert enorme utvalget av lydprodukter du kan snakke til, styre med snedige touchflater og fiffige tilkoblingsalternativer, er det deilig å teste noe føles skikkelig analogt. Og som samtidig er veldig digitalt.

Det norske selskapet TT Micro står bak Pinell, og den nye modellen North er noe så enkelt som en knallgod radio du kan ha med på hytta.

For det blir ikke særlig mer enkelt. En diodeskjerm, et metallisk hardt design og taktile knapper på toppen er det North presenterer for øyet. Den har til og med FM og en antenne skrudd på bak, slik radioer kom før i tiden.

North er samtidig en DAB/DAB+, internettradio og Bluetooth-høyttaler. I tillegg har den wifi, Spotify Connect og innebygget podcastspiller, for dem som er interessert. Slik sett kan man spørre seg om det er en Bluetooth-høyttaler som også er en radio, eller en omvendt.

Vi landet på radio.

Enkel i bruk

Årsaken er at fra du setter opp det grunnleggende, som tid, plukker kanalene fra en liste og kobler den til, gjør den akkurat det som er forventet av den. Skru på. Rett inn på favorittkanalen.

Det er selvfølgelig mulig å gjøre akkurat det samme i dag via mobilen og koble til med Bluetooth, men mye av sjarmen er at du slipper. Det andre er at den spiller forbausende bra.

Mens andre bærbare høyttalere kan skilte med tung bass og mobillading, er lydfrekvensene i North veldig godt tilpasset det de fleste radiokanaler består av; popmusikk og radiovertenes stemmer.

Den lover i tillegg 15 timer spilletid, som burde holde til en helg på fjellet, og ikke minst er den liten og lett.

Ungdommen som digger bass kan se andre steder. Men for den voksne garde som kjører stor SUV, står opp tidlig og hører på P1, er Pinell North midt i blinken.

Toppkarakter.