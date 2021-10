Omsetningen smalt opp 150 prosent og ordreboken eser ut

Zaptec omsatte for 131 millioner kroner i tredje kvartal 2021, hvilket tilsvarer en vekst på 150 prosent sammenlignet med samme periode foregående år, ifølge en kvartalsoppdatering fra selskapet.

I tillegg opplyses det at det ble registrert kjøpsordrer for 148 millioner kroner i kvartalet, noe som er en økning på 182 prosent sammenlignet tredje kvartal 2020.

Ordreboken økte til 43 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 26 millioner foregående kvartal.

«På tross av et utfordrende komponentmarked blir produksjonsvolumene økt for å møte produktetterspørselen med et mål om å være på nivå med salget i fjerde kvartal», heter det.