Lifecare vil hente 25-40 mill.

Lifecare vurderer en rettet plassering av nye aksjer med bruttoproveny på 25-40 millioner kroner, ifølge en melding mandag.

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til ytterligere forskning, utvikling og kliniske studier av Sencell mot CE-merking, styrking av selskapets balanse og fleksibilitet til å forfølge vekstmuligheter, arbeidskapital og generelle forretningsformål, samt fortsette å utvikle organisasjonen og internasjonalisere selskapet.

Flere av selskapets større aksjonærer har på forhånd forpliktet seg til å tegne i plasseringen. Teigland Eiendom AS tegner seg for 10 millioner kroner, Lacal AS for seks millioner kroner, Spit Air AS for 1 million kroner og Patricia Sandquist for 0,8 millioner kroner. Nordea Investment Management har indikert interesse for å tegne seg for sin proforma andel i transaksjonen.