Pareto høyner kursmålet i Akva Group etter det israelske inntoget

Akva Group annonserte forrige uke at Israel Corp vil bli en stor aksjonær i selskapet, og vil arbeide tett sammen for å tiltrekke seg mer finansiering for landbaserte prosjekter. Ifølge Pareto Securities øker dette sannsynligheten for at Akva inngår flere landbaserte avtaler i fremtiden.

Oppkjøpet gjorde blant annet Teigen & Co. 207 mill. rikere etter kraftig kursoppgang.

Meglerhuset oppgraderer derfor sin anbefaling for aksjen til kjøp fra hold, og kursmålet til 100 kroner pr. aksje fra tidligere 85 kroner pr. aksje, ifølge en analyse mandag.

Akva Group-kursen er opp 26 prosent den siste måneden, til 91 kroner, som vil si at Pareto ser en oppside på drøyt 10 prosent med kursmålet på 100 kroner.

Pareto skriver at deres kursmål tilsvarer en pris på 11 ganger forventet driftsresultat i 2023 og 13,5 ganger deres EPS-estimat for 2023.