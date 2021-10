Harmonychain lanserer første egne softwareprodukt

Harmonychain har satt i drift sin egenutviklede Scryptpool. Prosjektet er fortsatt i lukket alpha-stadium av produksjonen, men teknisk arkitektur er ferdigstilt og plattformen vil bli videreutviklet de kommende seks månedene.

Hva er en pool? En pool er en server-side softwareløsning som gjør at minerne av kryptovaluta kan dele på belønningen for å tilby sin prosessorkraft til en gitt blokkjede.

– Vi har som mål å skape en skalerbar, modulær løsning, der vi over tid vil kunne tilby pooltjenester for mange Scrypt-blokkjeder – både de mer og mindre populære – uten å gjøre det for teknisk komplisert for brukeren, sier Ola Stene-Johansen, adm. direktør i Harmonychain, i børsmeldingen.

Han forteller at målet er å lage en «fremtidsrettet, sikker og skalerbar løsning for minere».

– Teknologien skal kunne takle store trafikkvolumer for dagens og fremtidens mininghardware, inkludert hardware vi selv har under utvikling, sier Arve Rasmussen, sjefsutvikler i selskapet.