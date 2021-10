Stort underskudd til tross for enorm vekst

TikToks popularitet og antall brukere har skutt i været de siste årene. Siden 2018 har den kinesisk-eide plattformen vokst fra 55 millioner globale brukere til 1 milliard månedlige aktive brukere i juli, skriver CNBC.

Veksten i brukermasse kommer til tross for at de det siste året har motstand på flere fronter, blant annet en trussel om å bli forbydd i USA under Trumps administrasjon grunnet datalagring og nasjonal sikkerhet.

Den enorme rekkevidden til TikTok ser ut til å gjøre TikTok til en attraktiv plattform for markedsføring. I 2020 vokste TikToks turnover i Europa med 545 prosent til 170,8 millioner dollar det siste året ettersom at markedsførere har lagt igjen mer penger på markedsføring gjennom TikTok.

Til tross for en enorm brukerbase og skyhøy vekst i turnover, økte TikTok sine tap fra 118,7 millioner dollar i 2019 til 644,3 millioner dollar i 2020, skriver CNBC.

En talsperson for TikTok uttalte til CNBC at resultatene «reflekterer en spennende periode for veksten av virksomheten».

Store vekstplaner

TikTok har investert tungt i å skalere opp deres europeiske satsning for å ta inn på rivalene som Facebook, Snapchat og Instagram.

En av de største kostnadspostene for TikTok er bemanning. I Europa økte antall ansatte med over 1000 mennesker, fra 208 ansatte i 2019 til 1.294 ansatte i 2020. Tidligere i juli sa TikTok til CNBC at de ønsket å øke bemanningen i USA fra 1.400 til 10.000 ansatte, skriver CNBC.