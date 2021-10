Lengste nedetid siden 2008

Mandag kveld rapporterte Facebook store tekniske problemer. Det samme gjaldt apper som Instagram, Messenger og WhatsApp som alle eies av Facebook og som drives på mye av den samme infrastrukturen.

Facebook, Instagram og WhatsApp har var nede i over tre timer mandag kveld. Det er den lengste nedetiden Facebook har hatt siden 2008.



Problemene oppsto få timer etter at Facebook-varsleren Frances Haugen fortalte «60 Minutes» om hvordan selskapet er kjent med hvordan plattformen brukes til å spre hat, vold og falske nyheter, og at de har ønsket å holde dette skjult. Facebook har avist disse påstandene.



Facebook-aksjen raser på børs og var ned over 6 prosent på et tidspunkt under nedetiden.