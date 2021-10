Nye detaljer i Lifecare-emisjonen

Lifecare opplyser om at det venter å sette prisen i den rettede emisjonen til 1,7 kroner pr. aksje, samtidig som det opplyses at den er dekket innen volumintervallet til denne prisen, ifølge en melding fra selskapet.

Mandag morgen ble det klart at Lifecare vurderer en rettet plassering av nye aksjer med bruttoproveny på 25-40 millioner kroner.

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til ytterligere forskning, utvikling og kliniske studier av Sencell mot CE-merking, styrking av selskapets balanse og fleksibilitet til å forfølge vekstmuligheter, arbeidskapital og generelle forretningsformål, samt fortsette å utvikle organisasjonen og internasjonalisere selskapet.

Flere av selskapets større aksjonærer har på forhånd forpliktet seg til å tegne i plasseringen. Teigland Eiendom AS tegner seg for 10 millioner kroner, Lacal AS for seks millioner kroner, Spit Air AS for 1 million kroner og Patricia Sandquist for 0,8 millioner kroner. Nordea Investment Management har indikert interesse for å tegne seg for sin proforma andel i transaksjonen.