Pexip økte gjentagende årlige abonnementsinntekter (ARR) med 37 prosent på årsbasis til 99,8 millioner dollar i tredje kvartal 2021.

Det fremgår av en oppdatering fra selskapet torsdag.

Av veksten på 37 prosent på årsbasis i ARR, kommer hele veksten fra nye kunder.

Gjentakende inntekter fra eksisterende kunder var på 100,1 prosent på årsbasis i kvartalet, inkludert churn på 10,8 prosent på årsbasis.

Pexip genererte ny ARR på 7,1 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med 7 millioner dollar i samme kvartal året før og 2,7 millioner i tredje kvartal 2019.

Selskapet gjentar at de er i rute til å nå ARR på 300 millioner dollar innen 2024, opplyses det.

I oppdateringen opplyser Pexip at et av høydepunktene i kvartalet var signeringen av en betydelig enterprise-avtale med The Defense Information Systems Agency (DISA) i USA. Kontrakten har en varighet på ett år med opsjoner for ytterligere to års forlengelse og bygger på tidligere kontrakt mellom partene signert i 2019.

Pexip vil publisere kvartalsrapporten for tredje kvartal 11. november.