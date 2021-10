– Dette er den beste måneden selskapet har hatt, sier Øystein Elton Lodgaard, analytiker i ABG Sundal Collier om Meltwater til Finansavisen TV.

Analyse- og teknologiselskapet slapp torsdag en månedsoppdatering som sendte -aksjen markant opp.

I meldingen kommer det frem at selskapet fikk inn 91 såkalte «premium-kunder» i september og at dette gir selskapet en vekst i årlige abonnementsinntekter (ARR, annual recurring revenues) på 6,6 millioner dollar fra august.

Selskapet opplyser at dette gir dem en vekst på 34 prosent i premium-segmentet mot samme måned i fjor.

– Ser man tredje kvartal under ett så stiger ARR med 15 millioner dollar eller over 15 prosent i premium-segmentet, sier Lodgaard og legger til at meglerhuset anslår en samlet vekst på 18 millioner dollar hvis man legger til de andre kundesegmentene.

Han poengterer også at premium-segmentet vokser raskere enn det andre, som blant annet består av bedrifter som ikke bruker Meltwater-tjenestene like mye eller de som har gått for selvbetjeningsløsninger.

Har hatt det tøft på Børsen

Meltwaters børsnotering ble én av de store på Oslo Børs i fjor og selskapet gikk på børs med en kurs på 43,50 kroner.

I januar toppet aksjen seg på 69 kroner før den begynte å svinge seg nedover til stadig nye bunnivåer før gründer Jørn Lyseggen og de andre aksjonærene.

Lodgaard tror det er flere årsaker til kursfallet, men ser også en stor oppside fremover. Han peker på selskapets nedjusterte prognoser for lønnsomheten på kort sikt i regnskapet for første kvartal, som en faktor.

– Jeg tror det er en viktig årsak, sammen med et generelt markedssentiment for Euronext Growth-aksjer, sier han og legger til at selskapet etter planen skal over på Hovedlisten på Oslo Børs i fjerde kvartal:

– Vi tror det blir en positiv ting, også for aksjen, avslutter han.

Les mer: Opptur for Meltwaters premium-segment

Les også: Økt omsetning for Meltwater