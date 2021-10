AutoStore-prisen klar

Saken oppdateres.

AutoStore har annonsert vilkårene i forkant av børsintroduksjonen (IPO), og aksjer vil bli utstedt til en kurs mellom 27 og 31 kroner, går det frem av en børsmelding.

Dette tilsvarer en egenkapitalverdi etter penger på mellom 90 og 103 milliarder kroner.

Selskapet har som intensjon å hente rundt 2,7 milliarder kroner (tilsvarende rundt 315 millioner dollar) ved salg av opptil 100 millioner nye aksjer.

Videre vil fond/selskaper tilknyttet Thomas H. Lee Partners og EQT, Automate Investment AS og Automate Investment II AS, i tillegg til enkelte ansatte og tidligere styremedlemmer som vil utøve opsjoner i forbindelse med IPO-en, tilby aksjer for et beløp som ventes å ligge mellom 10,8 og 12,8 milliarder kroner (tilsvarende 1,25-1,50 milliarder dollar).

Fire hjørnestensinvestorer har forpliktet seg til å tegne – og vil bli tildelt – aksjer for rundt 6,9 milliarder kroner (800 millioner dollar). Dette vil fordeles likt mellom Alecta Pensionsförsäkring, FIL Investments International (på vegne av flere fond), Mawer Investment Management og WCM Investment Management.