Xplora solgte 88.900 smartklokker i tredje kvartal

Xplora Technologies vil rapportere salg på 88.900 smartklokker i tredje kvartal 2021, opp 86 prosent på årsbasis fra 47.700 smartklokker i samme kvartal året før. Det skriver Xplora Technologies i sin kvartalsoppdatering.



Så langt i år har Xplora solgt 229.900 smartklokker, som utgjør en vekst på 129 prosent fra 100.200 smartklokker i samme periode foregående år.



Videre gikk Xplora ut av perioden med 110.700 mobilabonnement i de nordiske markedene, hvilket representerer en vekst på 17 prosent fra kvartalet før.



Xplora opplyser i tillegg at salgsprosessene i Nord-Amerika har vært mer tidkrevende ettersom detaljhandlere og teleselskaper har fokusert mer på eksisterende produkttilbud og nettsalg som følge av pandemien. Det ventes dermed ikke at man vil nå målene for salg i disse segmentene i 2021, men det legges til at mulighets-pipelinen i Nord-Amerika forblir uendret.

I Xplora sitt businesscase for 2021 består rundt 20 prosent av deres mål om å selge 500.000 enheter fra salg til detaljhandlere og telekomselskaper i Nord-Amerika.



Den fullstendig tredjekvartalsrapporten vil bli fremlagt 25. november 2021.