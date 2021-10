– Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

Stortinget besluttet i juni 2020 å gi Andøya Space inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter.

For å få utbetalt finansieringen, måtte Andøya Space dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning.