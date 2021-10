Kina øker presset på nettgigantene

Kinesiske myndigheter har det siste året strammet inn handlingsrommet til nettgiganter som Alibaba, et av verdens største selskaper.

Sentralbanksjef Yi Gang sier at alle digitale betalingsløsninger må få offentlig lisens. Alibabas betalingsløsning, Alipay, har tidligere blitt pålagt endringer. Myndighetene mener selskapet presser fram et monopol og aggressivt samler inn brukerdata.

– Vi vil fortsette å samarbeide for å tøyle monopoler og aktivt håndtere algoritme-diskriminering og andre former for konkurransesvekkende oppførsel, sier Yi.

Alibaba-topp Jack Ma forsvant fra offentligheten flere måneder etter at han i fjor høst kritiserte Kinas økonomiske politikk.

(©NTB)