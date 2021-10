Mintra venter EBITDA-margin på 25 prosent

Mintra ser nå en omsetning for helåret 2021 på linje med proforma omsetning i 2020, og venter en justert EBITDA-margin på 25 prosent, ifølge en melding fra selskapet.

Mintra venter videre at også omsetningen for tredje kvartal vil legge seg på linje med 2020-resultatene, med en EBITDA-margin på over 25 prosent.

– Vi er fortsatt preget av pandemien, hvilket går ut over arbeidsstyrken og dessuten beslutningstaking i selskapet, og tillit hos våre kunder. På lengre sikt er vi trygge og spente for vekstmulighetene i vårt segment, kommenterer adm. direktør Kevin Short.