Arctic ser 35 prosent oppside i Rugseth-selskap

Sikri Holding fremstår som attraktiv sammenlignet med sine konkurrenter. Derfor setter Arctic Securities på en kjøpsanbefaling på programvareselskapet og setter samtidig kursmålet på 170 kroner, når meglerhuset tar opp dekningen av selskapet, melder TDN Direkt.

Tallene for tredje kvartal er ikke lagt frem ennå, men i andre kvartal økte Sikris driftsinntekter med 18,6 prosent proforma – fra 160,2 til 208,4 millioner kroner. Samtidig kom ebitda på 47,3 millioner – opp nesten 15 prosent.

Dette har bidratt til å overbevise Arctic om at utsiktene til programvareselskapet er gode, sammen med selskapets markedsledende posisjoner, veksten i marginene, konsolideringsmuligheter samt muligheter for ekspansjon i Norden, skriver TDN Direkt.

Sikri kjøpte blant annet opp Ambita Group i mai. Oppkjøpet ble en betydelig milepæl for selskapet ettersom det vil tilføre konsernet tilbakevendende inntekter og utvide konsernets tilbud både for publikum og private kunder. Oppkjøpet gjorde også at Sikri Holding nå sysselsetter omtrent 300 årsverk, inkludert ekstern utviklingskapasitet.