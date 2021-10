Det nye operativsystemet fungerer bra, virker veldig stabilt og er ikke veldig ulikt tidligere Oxygen OS av utseende.

Takler det meste

OnePlus Nord 2 er selskapets første telefon som ikke bruker et Qualcomm Snapdragon brikkesett. I stedet har OnePlus jobbet med Qualcomm-rival MediaTek for å utvikle en egen tilpasset brikke kalt «Dimensity 1200-AI», som blant annet ved hjelp av AI-teknologi skal kunne levere bedre bildekvalitet på foto og video.

Den nye prosessoren oppleves som veldig responsiv, og selv etter å ha testet telefonen i noen uker, har vi merket hverken hakking eller frysing, og telefonen har taklet alt fra tunge spill til store videoer.





Lynrask lading

Med et stort batteri på 4500mAh kommer man seg fint gjennom dagen på én lading. Skulle man dog gå tom for strøm før dagen er omme, så kommer også Nord 2 med OnePlus sin WarpCharge 65 løsning, som kan lade telefonen fra null til hundre prosent på bare 30 minutter.

Endelig stereo

I vår test av selskapets første Nord utgave, måtte vi trekke litt ned på at selskapet hadde kuttet kostnader på lyd. For med så gode skjermer som OnePlus leverer på sine telefoner, så er det sikkert fler enn oss som kunne tenke seg å se både film og serier på telefonen. Dette har OnePlus endelig forstått, og har med Nord 2 klart å presse inn stereohøyttalere uten å gå på bekostning av pris. Lyden telefonen leverer er meget god, og det er godt å vite at man ikke må drasse med seg ørepropper over alt.

OnePlus Nord 2 er en overraskende kraftig telefon som gir god valuta for pengene, og selv om ikke hele kameraoppsettet er helt på flaggskip-nivå, får du her en telefon som har «alt» til halvparten av prisen for en OnePlus 9 Pro.

Pris:

4.450 kr for 128GB med 8GB ram og 5.190 kr for 256GB med 12GB ram.