– Dette er den beste måneden selskapet har hatt, sa Øystein Elton Lodgaard, analytiker i ABG Sundal Collier om Meltwater til Finansavisen i forrige uke.

Kommentaren fra Lodgaard kom etter at Meltwater hadde sendt ut en børsmelding hvor det kom frem at selskapet fikk inn 91 såkalte «premium-kunder» i september og at dette gir selskapet en vekst i årlige abonnementsinntekter (ARR, annual recurring revenues) på 6,6 millioner dollar fra august. Som gir dem en vekst på 34 prosent i premium-segmentet på årsbasis.

Optimister i DNB Markets

Det var tydeligvis flere som var enige med Lodgaard. For dagen etter oppdaterte DNB Markets-analytikerne Christoffer Wang Bjørnsen og Joachim Gunell analysen sin av programvareselskapet og kom frem til at et kursmål på 76 kroner pr. aksje er passende.

Mandag formiddag handels Meltwater-aksjen for omtrent 40 kroner pr. stykk, noe som vil si at DNB ser en oppside på 90 prosent fra dagens kurs.

Etter torsdagens melding har DNB Markets satt opp estimatene deres for årlige abonnementsinntekter for 2021 til 2023 med 4 til 5 prosent. Ebitda-prognosene er derimot nedjustert for å gjenspeile forventede investeringer i vekst. Meglerhuset er likevel over konsensus om topplinjen til Meltwater, og tror fremgangen med Meltwaters i premium-segmentet bør forbedre markedets tillit til Meltwaters utsikter på mellomlang sikt.

Styremedlem hamstret

En annen som åpenbart har tiltro til Meltwater er selskapets primærinnsider og styremeldem Erik Langaker. Langaker kjøpte gjennom selskapet sitt, Vestland Invest, 50.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittspris på 39,36 kroner pr. aksje, opplyses det i en børsmelding mandag.

Da har han brukt nesten 2 millioner kroner aksjer i denne omgangen.

Etter handelen kontrollerer Langaker 350.000 aksjer i Meltwater. Hvis DNB Markets får rett, vil de aksjene være verdt 26,6 millioner en dag, men ut ifra dagens kurs er de «bare» verdt 14 millioner kroner.