Credit Suisse hever kursmålet til Netflix med nesten 100 dollar i etterkant av lanseringen av den sørkoreanske thrillerserien, fra 643 til 740 dollar pr. aksje. Ifølge analytiker Douglas Mitchelson har serien skapt en berettiget spenning rundt aksjen igjen, melder CNBC.

«Vi har ikke behov for superlativer her angående Netflix' mega-hit «Squid Game». Den åpenbare suksessen har økt investorene abonnentforventninger tilsvarende. Våre samtaler med investorer tyder på en forventning på mellom 4 millioner til 8 millioner nye abonnenter, skriver Mitchelson i en oppdatering.

Netflix-aksjen har steget 11 prosent siden slutten av august, og det nye kursmålet til den Credit Suisse antyder at det er enda 17 prosent oppside i aksjen.

«Selv om vi erkjenner at inntektsoppsettet er heftig, så ser det ut til at en totalbom i 3. kvartal er uaktuelt, og utsiktene for 4. kvartal ser fantastiske ut» skriver Mitchelson.

Netflix legger frem resultatene for tredje kvartal 19. oktober.