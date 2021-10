Endúr Maritime ansetter ny arbeidende styreleder

Britt Mjellem blir arbeidende styreleder i Endúr Maritime, ifølge en melding tirsdag. Jonny Arefjord fortsetter som selskapets operative leder.

– Mjellem vil jobbe aktivt med strategiske veivalg og videreutvikling av selskapet, mens Arefjord har ansvaret for den daglige driften. På denne måten får vi utnyttet to store ressurser i selskapet på de områdene de både kan og liker best, kommenterer konsernsjef i Endúr Jeppe Raaholt.