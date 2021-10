Innsidere laster opp med aksjer etter fredagens krakk

S. Munkhaugen AS, et selskap eid av styremedlem Torkil Munkhaugen, har kjøpt 100.000 aksjer i Xplora Technologies til en kurs på 27,5 kroner stykket, tilsvarende 2,75 millioner kroner. Etter denne transaksjonen har S. Munkhaugen AS litt over 1,81 millioner aksjer i selskapet og er med det selskapets fjerde største aksjonær.

Samtidig har Clement Invest AS, et selskap eid av finansdirektør Mikael Clement, kjøpt 10.000 aksjer i selskapet til en kurs på nærmere 27,64 kroner stykket. Etter denne transaksjonen har Clement Invest AS nesten 125.000 Xplora-aksjer.

Krakk

Fredag i forrige uke presenterte selskapet oppdaterte salgstall for tredje kvartal, noe som resulterte i et kursfall på nesten 21 prosent. Selskapet innrømmet da at guidingen for salget i Nord-Amerika ikke ville bli innfridd.

– Vi har verken mistet avtaler eller blitt konkurrert ut av andre selskaper. Det skyldes rett og slett bare at beslutningen om å ta inn produkter har strukket ut i tid, åpenbart knyttet til gjenåpningseffekten av covid-19 i USA, uttalte adm. direktør Sten Kirkbak på fredag.

Mandag kjøpte Kirkbakk 34.000 Xplora-aksjer gjennom sitt selskap Evado Filip AS. Det skjedde til en aksjekurs på 29,01 kroner stykket. Han sitter dermed på litt over 3,31 millioner Xplora-aksjer, og er med det selskapets nest største aksjonær.

Tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 27,95 kroner, ned 1,2 prosent.