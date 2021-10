Apple må trolig redusere produksjonen

Apple vil holde et lanseringsarrangement 18.oktober. Samtidig har det har kommet frem at selskapet trolig må redusere planlagt produksjon for 2021, ifølge en Twitter-melding fra markedssjefen i Apple, Greg Joswiak og Bloomberg.

Tirsdag meldte Apple om at det trolig må dra ned produksjonen av iPhone 13 for 2021 med inntil 10 millioner enheter, som følge av mangel på halvledere, ifølge Bloomberg.

Apple har ifølge kilder av Bloomberg meddelt til leverandører og partnere at produksjonen i fjerde kvartal 2021 kommer til å bli lavere enn planlagt. I september lanserte selskapet iPhone 13.