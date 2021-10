Søndag kveld meldte kryptoselskapet Harmonychain en intensjonsavtale med det Dubai-baserte selskapet Neo Mines.

To dager senere børsmelder Harmonychain at denne intensjonsavtalen er blitt avsluttet etter en gjensidig avtale. Det er ikke så rart.

Neo Mines ble startet for 21 dager siden av Edwin Lee, som er en forretningspartner av finansakrobaten Thomas Øye, skrev Finansavisen dagen etter at avtalen ble kjent.

Thomas Øye er ingen hvem som helst i norsk finansbransje. På 2000-tallet sto han bak en av norgeshistoriens største personlige konkurser etter å ha levd et jetsetliv av dimensjoner og etterlatt seg et kobbel av ruinerte venner og forretningsforbindelser.

Nå har Øye skiftet navn til Thomas Stray, og er bosatt i en luksuriøs villa med eget svømmebasseng i et av verdens mest eksklusive nabolag på The Palm utenfor Dubai.

Uenighet

«Vi ble kontaktet av Capgemini, og de forsikret oss om at de hadde gjort tilstrekkelig due diligence på klienten», sa konsernsjef Ola Stene-Johansen til Finansavisen.

Påfølgende dag skrev kommunikasjonsrådgiver Nina Zimmer i Capgemini følgende i en e-post til Dagens Næringsliv:

«Vi registrerer med forundring at Harmonychain refererer til at Capgemini skal ha gjennomført en due diligence av Neo Mines. Dette stemmer ikke. Vi har ikke hatt noe oppdrag for Harmonychain. Vi har heller aldri utført en due diligence analyse av Neo Mines, ei heller av selskapet Matrix Mines, som fremstår som forgjengeren til Neo Mines».

Kraftig kursfall

Da Harmonychain gikk på børs ble kursen satt til 1,80 kroner. Onsdag før børsmeldingen ble sluppet sto aksjen i 0,85 kroner. Klokken 11.42 ble aksjen omsatt for 0,93 kroner, etter en oppgang på 8,9 prosent.

Flere kjente investorer har tidligere vært investert i selskapet, deriblant Arne Fredly, hedgefondmilliardær Ole Andreas Halvorsen, Eigil Stray Spetalen, Ole Anker Rasch og Bjørn Dæhlie. Disse har nå solgt seg ut.

Igjen finner man den profilerte NHH-professoren Thore Johnsen, som forøvrig er styremedlem.

Da selskapet gikk på børs ble det forespeilet inntekter fra salg av brikker på 965 millioner kroner allerede neste år med royalty på 140 millioner på toppen, hvilket skal gi et driftsresultat på 522 millioner.

Påfølgende år, i 2023, vil salget av brikker falle til 587 millioner, mens inntektene fra royalty vil eksplodere til 457 millioner. Dette skal gi et resultat på 829 millioner kroner.