– Idex-aksjen er ved et knekkpunkt

Northland Capital Markets starter dekning av Idex Biometrics med en kjøpsanbefaling og kursmål på 36 dollar for den USA-noterte ADSen, ifølge en analyse onsdag.

«Vi mener at Idex har et sterkt designvinnende momentum og er ved et knekkpunkt», heter det i analysen.

Idex Biometrics ADS sluttet på 19,1 dollar i USA onsdag.