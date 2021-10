Putin kommer med stikk til kryptovaluta

I intervjuet, som ble publisert på Kremls hjemmeside torsdag, ble Putin spesifikt spurt om han mente at kryptovaluta kunne bli brukt som betalingsmiddel i oljemarkedet, og dermed ta over for amerikanske dollar.

Presidenten svarte at kryptovaluta er for volatilt og ustabilt til å brukes i oljemarkedet, men at teknologien fortjener å gå under betegnelsen betalingsmiddel. Russland har over lang tid forsøkt å bli mindre avhengig av dollar, der enkelte russiske selskaper har begynt å ta i bruk euro for handel av oljekontrakter.

– Det er for tidlig å snakke om dette nå. Kryptovaluta kan selvfølgelig bli brukt som betalingsmiddel i fremtiden, men nå er det for ustabilt. For å flytte penger fra et sted til et annet funker det fint, men det er fortsatt for tidlig for handel, uttalte Putin.

Reguleringer

Russland har senest i år innført nye reguleringer mot kryptovaluta, og har gjort det ulovlig å betale med det for vanlige produkter og tjenester. Samtidig er det fullt lovlig å investere i krypto.

– Det har kommet for å bli, og kan i teorien brukes som et betalingsmiddel. Men for oljehandel, eller andre naturressurser, det er det for tidlig å snakke om, sier Putin.

Den russiske sentralbanken har videre sagt at at investering i kryptovalulta potensielt kan bli et signifikant problem. De peker da på at det er lite gjennomsiktig, samtidig som det innebærer enorm volatilitet og risiko.