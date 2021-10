Atea Sverige har forlenget en avtale med Telenor Sverige for IT-outsourcing og support, opplyses det i en børsmelding.

Forlengelsen er for to år, og starter i oktober 2021. Det totale kjøpsvolumet under kontraktsforlengelsen ventes å være rundt 50 millioner svenske kroner i året.

Atea har leverte på den eksisterende kontrakten i seks år før denne forlengelsen.