Aksel Lund Svindal blar opp millionbeløp etter stygt kursfall

Onsdag i forrige uke stupte Pexip Holding 18 prosent etterfulgt av et kursfall på 8 prosent til 46,90 kroner dagen etter. Det skjedde samtidig som Carnegie-analytiker Oliver Schüler Pisani vraket meglerhusets kjøpsanbefaling, samtidig som han kuttet kursmålet fra 108 til 65 kroner.

– Jeg tror det er risiko for nedjustert guiding, sa analytikeren til Finansavisen.

Forrige ukes kursfall gjorde særlig vondt for tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal som så at aksjeposten i Pexip Holding krympet med rundt 7 millioner kroner i løpet av onsdagen.

Kjøper flere aksjer

Oppdaterte aksjonærlister viser at Aksel Lund Svindals A. Holdings AS har sikret seg ytterligere 35.000 aksjer. Basert på de siste dagenes aksjekurs betyr det at Svindal har lagt rundt 1,7 millioner kroner på bordet i et forsøk på å sikre seg billige aksjer etter den siste tids stygge kursfall.

Med 660.000 aksjer, verdt nærmere 32 millioner kroner, klatrer Aksel Lund Svindal til 35. plass på listen over selskapets største aksjonærer.

Det skjer samtidig som Folketrygdfondet har kvittet seg med 100.000 Pexip-aksjer. Folketrygdfondet har nå nærmere 3,88 millioner aksjer, og er med det selskapets fjerde største aksjonær.

Oppdaterte markedet

For halvannen uke siden meldte videokonferanseselskapet at de årlige gjentagende inntekter (ARR) økte til 99,8 millioner dollar i tredje kvartal 2021, tilsvarende en vekst på 37 prosent sammenlignet med året før. Salg til nye kunder utgjorde mesteparten av veksten, mens deler av veksten knytter seg til kjøp av kundeporteføljer.

I midten av februar 2021 noterte Pexip-aksjen en rekordnotering da den sluttet på 117,48 kroner. Indradagrekorden er på 118,46 kroner.