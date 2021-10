Fremgang for SoftOx inhalerte løsning

SoftOx Solutions kunngjør at den første forsøkspersonen har mottatt SoftOxs inhalerte løsning (SIS), i den første fase 1-studien, ifølge en melding tirsdag.

Studiet er en del av et utviklingsprogram for bruk av SIS ved behandling av SARS-CoV-2 (Covid-19) og andre luftveisinfeksjoner, og er et samarbeid mellom SoftOx og Københavns Universitet.

–Dette er en annen viktig milepæl i utviklingen av et farmasøytisk produkt som det er et stort behov for, sier Geir Almås, adm. direktør i SoftOx.