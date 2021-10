Facebook bøtelagt i Storbritannia

Konkurransetilsynet sier at Facebook ikke ga dem informasjonen de ba om under granskingen av kjøpet. Facebook fikk flere varsler, og tilsynet mener derfor at mangelen på respons var med overlegg.

Myndighetene sier det er første gang et selskap unnlater å respektere en ordre ved å nekte å bidra med informasjonen det blir bedt om. En slik ordre er normal prosedyre når granskingen av en fusjon innledes.