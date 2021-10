Nordic Semiconductor økte inntektene med 24 prosent til 148,5 millioner dollar i 3. kvartal. EBITDA endte på 28,3 millioner dollar.

Teknologiselskapet skriver i rapporten at komponentmangelen i wafer-markedet begrenser veksten, men at ordrereserven økte til over 1,3 milliarder dollar ved utgangen av september. Videre skriver selskapet at Bluetooth-omsetningen økte 28 prosent til 123,3 millioner dollar, mens det selskapet definerer som properitære inntekter (f. eks. trådløst kontorutstyr) falt fem prosent til 18,1 millioner dollar.

Nordic forventer fortsatt vekst etter denne perioden og ambisjonen er å mer enn doble inntektene fra 2023 til 2026 Svenn-Tore Larsen, Nordic Semiconductor

I mobil IoT var inntektene mer enn tre ganger så høy som i tilsvarende kvartal i 2020, fasiten nå viser 5,3 millioner dollar.

Lavere marginer

Nordic Semiconductors bruttomargin endte på 53,1 prosent, ett prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2020. Brutto

«Vi fortsetter å se høy interesse for våre produkter og løsninger, på tross av at dagens leveransemuligheter begrenses av leveransebegrensninger i semiconductor-industrien. Vi har etablert en sterk kundebase bestående av både tier-1-kunder og breddemarkedet, og vi fortsetter å investere for å fange de store vekstmulighetene vi ser i markedet,» sier konsernsjef Svenn-Tore Larsen i en kommentar.

På grunn av usikkerheten på leverandørsiden vil Nordic Semiconductor jure prisjusteringer inn i 4. kvartal som blant annet reflekterer høyere innkjøpspriser og økt inflasjon. Teknologiselskapet guider derfor mot inntekter på mellom 150 og 170 millioner dollar i 4. kvartal med en bruttomargin på 51–53 prosent.

For hele året venter selskapet 600 millioner dollar i omsetning.

Milliarden i 2023

Senere i dag holder Nordic Semiconductor kapitalmarkedsdag i Oslo og selskapet bekrefter derfor at de vil klare målet om 1 million dollar i omsetning allerede i 2023, ett år før tiden. Selskapet opplyser at de er trygge på å nå målet med bakgrunn i ordrereserven og allerede inngåtte avtaler med underleverandører av wafere i 2022 og 2023.

Nordic-ledelsen har også offensive vekstambisjoner på lenger sikt.

«Nordic forventer fortsatt vekst etter denne perioden og ambisjonen er å mer enn doble inntektene fra 2023 til 2026,» kommenterer Larsen i kvartalsrapporten.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00