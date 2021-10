Se webcast fra kvartalspresentasjonen

StrongPoints inntekter i tredje kvartal falt til 196,4 millioner kroner, fra 215,2 millioner i samme periode i fjor.

StrongPoint (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 196,4 215,2 Driftsresultat 1,4 14,8 Resultat før skatt −0,5 16,4 Resultat etter skatt −0,3 11,4

Resultatet etter skatt ble på minus 0,3 millioner kroner, etter et overskudd på 11,4 millioner i tredje kvartal 2020.

Nettoresultatet inkludert ikke-videreført virksomhet viser 165,5 millioner, en økning fra 3,8 millioner for ett år siden. Dette resultatet inkluderer utskillelsen av Labels-virksomheten.

Inntektsnedgangen forklares med forstyrrelsene i de globale forsyningskjedene, som har ført til utsettelser i CashGuard-installasjoner. Selskapet peker også på mindre utrulling av dagligvareskap enn ventet i nye markeder, samt på fjorårets uvanlig store og raskt implementerte ESL-prosjekt i Norge.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger viser en nedgang fra 21,4 til 8,0 millioner. Her trekker StrongPoint frem netthandelsinvesteringer og svakere salg som tyngende faktorer.

Tross resultatnedgangen holder selskapet på sine finansielle mål for 2025, om inkluderer 2,5 milliarder i inntekter og ebitda-marginer på 13 til 15 prosent.

«De fundamentale forhold og langsiktige utsikter for dagligvarehandelsteknologi og StrongPoints løsninger fortsetter å være positive. En global turbulens uten sidestykke påvirker oss, imidlertid, og forlenger salgs- og leveringssykluser. Samlet påvirker de nylige trendene våre kortsiktige finansielle resultater negativt», heter det fra StrongPoint-sjef Jacob Tveraabak.

Han påpeker at selskapet i stor grad fortsatt er et prosjektdrevet selskap, og at det å sette årets og fjorårets tredjekvartalstall opp mot hverandre alene ikke gir et riktig bilde av selskapets utvikling.