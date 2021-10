Intel overbeviste

Intel fikk et justert resultat pr aksje på 1,71 dollar i tredje kvartal 2021, mot et resultat på 1,08 dollar pr. aksje samme kvartal året før, opplyste selskapet i en melding torsdag.

Det var på forhånd ventet et resultat på 1,11 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-konsensus, og selskapet hadde guidet et resultat på 1,10 dollar for kvartalet i forrige kvartalsrapport.

Omsetningen i tredje kvartal ble 19,2 milliarder dollar (18,3), mot ventet 18,2 milliarder dollar og guidet 18,2.

I inneværende kvartal venter selskapet en non-GAAP-omsetning på rundt 18,3 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 0,90 dollar. Konsensus var henholdsvis 18,25 milliarder dollar og 1,01 dollar pr. aksje.

Intel-aksjen steg 1,1 prosent i ordinær handel torsdag, med falt 8,8 prosent i etterhandelen etter resultatene ble offentliggjort.