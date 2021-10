Oppstartsselskapet RPA Supervisor, som for få år siden ble skilt ut fra IT-konsulentselskapet Avo Consulting, har hentet rundt 42 millioner kroner (5 millioner dollar).

Inn på eiersiden kommer den britiske ventureforvalteren MMC Ventures.

– Alle vi snakket med ønsket å investere, både her hjemme og utenfor Norge, men vi mener MMC Ventures er en investor som kjenner automatiseringsmarkedet og en investor som har lang erfaring med produktselskaper som vokser raskt, sier Erik Lien, adm. direktør i RPA Supervisor.

– Planen har alltid vært å selvfinansiere oppstartene våre frem til de har bevist et betydelig vekstpotensiale. Med MMC på laget oppnår vi to ting, Avo Consulting kan få realisert flere av våre ideer raskere, og RPA Supervisor kan vokse raskere, sier Avo Consulting-sjef Christoffer Pettersen.

Ikke feilfrie

Lien og Pettersen var med på å starte opp Avo Consulting i 2016. IT-konsulentselskapet ville spesialisere seg på fremvoksende teknologier som kunstig intelligens (AI), maskinlæring og robot-teknologi.

Over en fredagspils på kontoret gikk det opp for oss at ved å løse våre egne problemer satt vi på en løsning som var relevant i det globale markedet Christoffer Pettersen, Avo Consulting

Gründerne fant raskt ut at Robotic Process Automation (RPA), det vil si programvare som automatiserer repetetive oppgaver ved hjelp av roboter ville bli stort. Samtidig var det noen utfordringer med teknologien som ikke var løst.

– I Avo Consulting oppdaget vi ganske raskt at det var noen mangler ved robotene. Manglene var ikke så kritiske, men det skapte en del frustrasjon ved at den ikke leverte den stabiliteten vi og kundene forventet, sier Lien.

– Roboter blir solgt inn som om de jobber 24 timer i døgnet 365 dager i året, men det oppstår stadig problemer som krever oppfølging. Det var grunnen til at vi startet RPA Supervisor, en programvare som overvåker roboter, legger han til.

Som partner med robotselskapet Blue Prism, prøvde Pettersen og Lien å påvirke dem til å utbedre programvaren for å øke effektiviteten og stabiliteten til robotene. Dette ble ikke prioritert av det britiske teknologiselskapet og de utfordret Avo Consulting til å bygge dette selv.

– Den utfordringen kunne vi ikke takke nei til. Innen tre måneder hadde vi laget en prototype som løste våre og våre kunders problemer. Over en fredagspils på kontoret gikk det opp for oss at ved å løse våre egne problemer satt vi på en løsning som var relevant i det globale markedet, sier Pettersen.