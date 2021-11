StrongPoint vil starte et tilbakekjøpsprogram av opptil 500.000 egne aksjer, tilsvarende om lag 1,1 prosent av aksjekapitalen, ifølge en melding fra selskapet.



Aksjene vil bli kjøpt i markedet fra 25. oktober til senest 31. desember. Aksjene vil bli kjøpt i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte, styret og et langsiktig insentivprogram.