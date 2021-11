Induct la mandag inn et bud på samtlige aksjer i Osint Analytics. Induct har gitt aksjonærene i analysebyrået to dager, frem til onsdag 27. oktober klokken 17.00, på å godkjenne budet.

Budet betinger at halvparten av aksjonærene i Osint Analytics godtar budet, og at det blir gjennomført en due diligence som gir et akseptabelt resultat, opplyses det i en børsmelding.

Hvis Induct får kjøpe samtlige aksjer i Osint, vil selskapet betale inntil 12,5 millioner kroner i kontanter samt utstede 1,5 millioner nye Induct-aksjer.

I tillegg vil Induct-aksjer for 16,2 millioner kroner bli utstedt når Open Access-søkemotoren genererer en månedlig inntekt på minst 3.000 kroner. Da vil den senere eventuelle konverteringskursen være gjennomsnittlig kurs på Induct-aksjen måneden før konverteringskriteriet er oppnådd.

Vil doble abonnentsinntektene

Osint Analytics er et selskap som driver innen data mining og data wrangling, ved å blant annet oppdage, samle og forberede data for videre bruk, enten det er for å utføre analyse av store data, aggregerte visualiseringer, web rapporter eller andre formål.

«Abonnementsinntektene Osint allerede har vil doble inntektene våre. Samtidig ser vi bl.a. store synergier i en integrasjon mellom søk i tilskudd og bruk av Induct AS sin plattform», sier konsernsjef Alf Martin Johansen i Induct

Osint har blant annet vært med på å utvikle tilskuddsportalen.no, og146 norske kommuner abonnerer i dag på denne tjenesten. Og hvis alt går etter planen vil Induct og Osint i løpet av de neste seks månedene lansere en tilsvarende integrert tjeneste i tre definerte markeder. Basert på erfaringstallene fra Norge hevder Induct at man kan generere 5,5 millioner brukere med et meget godt inntektspotensiale gjennom denne tjenesten.

Osint har i tillegg utviklet teknologi for innsamling og strukturering av informasjon fra nyhetskilder, interne databaser og internett. Open Access, som er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelige publiseringer.

Også dette vil være interessant å få integrert inn i Induct-plattformen, mener Johansen.

«Det vil gi våre brukere mulighet til å overvåke informasjonensstrømmen ute i verden, og mye raskere kunne respondere på endringer og ny informasjon», sier han.