Kraftig omsetningsvekst

IT-rådgivningsselskapet Crayon rapporterte en omsetning på 5,15 milliarder kroner i årets tredje kvartal, opp 40 prosent fra tilsvarende periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 60,4 millioner, fra 32,3 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) snudde fra minus 3,5 millioner i fjor til 19,1 millioner i tredje kvartal i år.

På bunnlinjen økte imidlertid tapet. Nettoresultatet endte på minus 140,0 millioner kroner, sammenlignet med minus 18,8 millioner kroner året før.

Bruttomarginen endte på 12,5 prosent, ned fra 13,5 prosent i tredje kvartal i fjor.

– Det er oppmuntrende å notere seg at vi fortsetter å levere forbedringer i lønnsomheten til tross for betydelige investeringer på tvers av markedene for å drive fremtidig vekst, kommenterer konsernsjef Melissa Mulholland.

Crayon Group Navn (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 5.147 3.668 Driftsresultat 19,1 (3,5) Resultat før skatt (127,7) (22,7) Resultat etter skatt (140,0) (18,8)

Øker guiding

Som følge av sterkt driv og den ventede fullførelsen av Rhipe-oppkjøpet den 3. november, øker Crayon guidingen for 2021 og på mellomlang sikt.

Selskapet ser nå en vekst i bruttomarginene på mellom 28 og 30 prosent i 2021, fra tidligere 20-25 prosent. Tilsvarende mål økes på mellomlang sikt, fra 15-20 prosent til rundt 20 prosent.

Justert EBITDA som andel av bruttoresultatet øker fra rundt 20 prosent til 20-21 prosent i 2021. På mellomlang sikt ventes denne nå til 22 prosent, fra «en gradvis økning til 19 prosent».

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30