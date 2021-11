Har utviklet et nytt lønnsomhetsinstrument

Zwipe har i løpet av tredje kvartal fortsatt å styrke grunnlaget for lansering av pilotprosjekter, samt utrulling av store volum for biometriske betalingskort, ifølge en driftsoppdatering for tredje kvartal.

Blant annet har en europeiskbasert Global Tier 1-bank med flere millioner betalingskort globalt bestemt seg for å prøve Zwipe Pay ONE-baserte biometriske betalingskort i tre europeiske land. Banken planlegger kommersiell lansering sommeren 2022, med forbehold om positive pilot-resultater.

Det har også mottatt ordre fra en av de største betalingskortleverandørene i Midtøsten og Nord-Afrika, i tillegg til at det har inngått et samarbeid med India-baserte Que Processing Services (QPS), for å bringe biometriske betalingskort til Asia og Midtøsten.

Zwipe Selskapet tilbyr kontaktløse betalingserfaring, biometriske betalingskort og wearables som gjør det mulig for forbrukere å godkjenne transaksjoner med fingeravtrykk.

Hovedkontoret ligger i Oslo og adm. direktør er André Løvestam.

I kvartalet investerte også den svenske milliardæren og eiendomsutvikleren Erik Selin ytterligere 104 millioner kroner i Zwipe gjennom en rettet emisjon, som bidrar til å akselerere ytterligere utvikling og kommersialisering.

«Vi har i tredje kvartal utviklet en omfattende avkastningskalkulator. Den viser den økonomiske verdien av Zwipe Pay ONE til utstederen, og at selv uten kortgebyr betalt av kortinnehaveren kan Pay ONE levere en årlig nettofordel på 15 millioner dollar for en gjennomsnittlig amerikansk utsteder med en kredittkortportefølje på 1 million kort. Kalkulatoren er nå en integrert del av vårt verdianslag til utstedere for å akselerere bruken av biometriske betalingskort ytterligere», sier André Løvestam, adm. direktør i Zwipe, i meldingen.

Teknologiselskapet leverte en omsetning på 0,4 millioner kroner i tredje kvartal, samt en negativ gjennomsnittlig, månedlig kontantstrøm på 5,3 millioner kroner. Det er en forverring fra minus 4,4 millioner i samme periode i fjor, og skyldes høyere aktivitet og rekruttering.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 183,7 millioner kroner, opp fra 117,3 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Les hele kvartalsrapporten her.