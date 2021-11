Dette er nye MacBook Pro

Thunderbolt 4-porter for eksterne enheter som krever rask overføring, en SDXC-kortplass for rask tilgang til medier, en HDMI-port som gjør det enkelt å koble til skjermer og TV-er, samt en forbedret hodetelefonutgang som støtter hodetelefoner med høy impedans.

MacBook Pro er også utstyrt med MagSafe igjen, i form av MagSafe 3 med oppdatert design og støtte for enda raskere strømoverføring. Med MagSafe 3 er det raskt og enkelt å koble til en ladekabel, samtidig som MacBook Pro beskyttes. I tillegg får Mac for første gang hurtiglading, slik at den kan lades til 50 prosent på bare 30 minutter.

Med M1 Pro kan brukere nå koble til opptil to Pro Display XDR-skjermer, og med M1 Max kan brukere koble til opptil tre Pro Display XDR-skjermer og én 4K-TV. MacBook Pro har også Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.0 for trådløs tilkobling.