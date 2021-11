Induct har fått aksept for halvparten av aksjene i OSINT

Induct har mottatt aksept for kjøp av over 50 prosent av aksjene i OSINT Analytics, ifølge en melding tirsdag.

Ytterligere informasjon vil komme etter akseptfrist på onsdag, fremgår det av meldingen.

Torsdag ble det klart at teknologiselskapet legger 12,5 millioner kroner pluss aksjer for 12 millioner på bordet for analysebyrået.