Inntjening pr. aksje overgikk forventningene, men ellers var det mye skuffelse å spore etter at Facebook la frem tallene for tredje kvartal mandag. Blant annet skal salgsveksten ha blitt hemmet av Apple krever at apper, inkludert Facebook, spør om brukerne ønsker å bli sporet eller ikke.

Aksjen steg likevel i førmarkedet tirsdag, sannsynligvis på grunn av forventningene ble senket etter at Snap leverte et skuffende tredje kvartal tidligere i måneden, skriver CNBC.

Ser 35 prosent oppside

Dette gjorde at flere Wall Street-analytikere nedjusterte kursmålene sine, men de beholdt likevel en kjøpsanbefaling og ser fortsatt en solid oppside i aksjen fra sluttkursen på mandag som var på 429 dollar.

Morgan Stanley kuttet kursmålet fra 400 dollar til 365 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 11 prosent.

kuttet kursmålet fra 400 dollar til 365 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 11 prosent. JP Morgan kuttet kursmålet med nesten 14 prosent, fra 450 dollar til 390 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 20 prosent.

kuttet kursmålet med nesten 14 prosent, fra 450 dollar til 390 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 20 prosent. Goldman Sachs gikk nedjusterte aksjen med 10 dollar, til 445 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på over 35 prosent fra mandagens sluttkurs.

gikk nedjusterte aksjen med 10 dollar, til 445 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på over 35 prosent fra mandagens sluttkurs. I tillegg har faktisk Bank of America hevet kursmålet sitt for Facebook med 15 dollar, til 400 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 22 prosent.

Oppadgående trend

Ifølge CNBC var endringene i annonsemarkedet fra Apples nye personvernregler samt økonomiske forstyrrelser en viktig faktor for dette Facebook-kvartalet, men analytikere mener at disse problemene ikke vil være nok til å endre den langsiktige oppadgående trenden.

En annen ting som gjør analytikerne mer optimistiske på Facebooks vegne er at selskapet skal opprette en ny virksomhet for å vise frem selskapets langsiktige prosjekter, som metaverse.

«Med det kommende Facebook Reality Labs, ser vi at Facebook-aksjer begynner å innta en sum-av-delene-tilnærming som ligner på overganger Alphabet og Amazon har gjennomgått i tidligere år og som en driver for aksjeutbytte», skriver Goldman Sachs-analytiker Eric Sheridan i et notat.