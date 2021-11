IT-selskap vedtar tilleggsutbytte

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Iteras digitale kjernevirksomhet viste en rekordhøy organisk vekst på 27 prosent i tredje kvartal, mens driftsmarginen var 10,4 prosent, og 13,5 prosent for årets første ni måneder.

Driftsinntektene endte på 138,9 millioner kroner for den digitale kjernevirksomheten i tredje kvartal 2021, mot 109,7 millioner kroner i fjor, som representerer en vekst på 27 prosent.



Driftskostnadene var 27 prosent høyere i tredje kvartal 2021, og endte på 124,5 millioner kroner, mens kostnadene for de ni første månedene økte med 19 prosent til 375,4 millioner kroner. EBITDA for den digitale kjernevirksomheten var et overskudd på 21,0 millioner kroner i tredje kvartal, tilsvarende en EBITDA-margin på 15,1 prosent.

Samtidig endte det totale resultatet før skatt på 9,91 millioner kroner, mot 13,52 millioner i samme periode i fjor.

Itera IT-konsulentselskap med hovedkontor i Oslo.

Spesialister på å skape digital virksomhet, med teknologi, kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy.

Kundene er nordiske virksomheter innen bank og forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility.

Selskapet har 530 ansatte i Norden, Ukraina og Slovakia.

Største aksjonær og konsernsjef er Arne Mjøs.

Inntektene fra Iteras 30 største kunder utgjorde 77 prosent av driftsinntektene, som er en nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal 2020. Nye kunder stod for 14 prosent av omsetningen.

Styret i Itera besluttet på et styremøte 26. oktober å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for 2020 på 0,10 kroner pr. aksje. Aksjen vil handles eksklusivt utbytte fra og med 22. november 2021, og utbyttet betales 3. desember 2021.

