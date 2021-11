SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Schibsted fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 769 millioner kroner i tredje kvartal, mens det underliggende driftsresultatet var på 678 millioner i tilsvarende periode i fjor.

På forhånd ventet analytikerne et EBITDA-resultat på 728 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Omsetningen endte på nærmere 3,7 milliarder kroner, etter en vekst på 15 prosent. I kvartalsrapporten skriver Schibsted at den underliggende inntektsveksten var på 11 prosent og selskapet trekker frem en tilfredsstillende EBITDA-margin på 21 prosent.

Resultat før skatt var på 509 millioner kroner, mot 321 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Sterk Finn-vekst

Nordic Marketplaces, herunder Finn.no, hadde en underliggende inntektsvekst på 18 prosent, primært drevet av jobbvertikalen. I Norge var var EBITDA-marginen i Nordic Marketplaces på 54 prosent, mens utviklingen var svak i Danmark.

– Den sterk oppgang i inntektene de seneste kvartalene viser styrken til våre markedsplasser, bygget på sterke merkevarer og markedsposisjoner, samt kontinuerlig produktutvikling. Som i tidligere kvartaler øker inntektene drevet av våre profesjonelle kunder i Norge, Sverige og Finland, og spesielt innenfor jobbvertikalene. Danmark hadde et svakt kvartal på grunn av at bilforhandlere hadde et lavt varelager og høy omsetning som påvirket både online rubrikk- og annonseforbruket er negativt, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i meldingen.

Schibsted (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 3.367 3.188 EBITDA 769 678 Resultat før skatt 509 321 Resultat etter skatt 510 53

Schibsted inkluderer aviser som Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, samt Aftonbladet og Svenska Dagbladet.

I News Media bikket Schibsted én million digitale abonnementer i tredje kvartal.

Opprettholder mål

Schibsted opprettholder guidingen på 8-12 prosent årlig inntektsvekst for Nordic Marketsplaces på mellomlang til lang sikt. I kvartalsrapporten trekkes det frem at veksten i 2021 er ventet å bli noe høyere.

For mediene er målet fortsatt en lav ensifret vekst på mellomlang sikt, og en EBITDA-margin på mellom 10 og 12 prosent.

Schibsted Internasjonalt mediekonsern med blant annet VG, Aftenposten og Finn.no som underselskaper.

Har hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Kristin Skogen Lund.

Fikk nåværende selskapsform i 2018 etter at Schibsteds portefølje av utenlandske rubrikkselskaper ble skilt ut i eget selskap og senere fikk navnet Adevinta.

Største aksjonær er Blommenholm Industrier, som videre eies av Stiftelsen Tinius.

