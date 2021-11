SE DIREKTE: Webcast fra presentasjonen kl. 9.00



Vow leverte inntekter på 97,8 millioner kroner i tredje kvartal, som bringer totalen opp i 299,4 millioner kroner så langt i år. I tillegg hadde det en tilhørende EBITDA-margin på 8,3 prosent for kvartalet, tilsvarende 8,1 millioner kroner. Det er noe under snittet så langt i år på 9,5 prosent, ifølge en driftsoppdatering onsdag.

Selskapet har også skuffet inn kontrakter i løpet av tredje kvartal som har resultert i en rekordhøy nåværende ordrereserve på 2,1 milliarder kroner.

Blant annet er det sikret flere kontrakter innen cruise-segmentet som sikrer stabilitet inn i 2025/26.

«Vi har bygget kapasitet og har siden tidlig i 2020 økte arbeidsstyrken med 30 prosent. Vow er robuste og klare for oppgangen», sier Henrik Badin, adm. direktør i Vow.



Han legger til at cruiseindustrien er tilbake, som spådd, etter pandemien, og at det merker økt etterspørsel etter ettersalgstjenestene. I tillegg fortsetter skipsoppdateringer og flåtefornyelse som gir en god plattform for cruiseskipvirksomheten.

«Vi ser også en ny normal for Vow med økt aktivitet i vår landbaserte virksomhet. Tredje kvartal vil blant annet bli husket for noteringen av Vow Green Metals, og Vows produksjon av utstyr som skal inngå i Vow Green Metals biokarbonanlegg», sier Badin.

