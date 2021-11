Resultatsesongen kjører videre, og etter stengetid på Wall Street torsdag skal selveste Apple i ilden med rapporten for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal.

Analytikere venter fortsatt sterk etterspørsel etter iPhone, mens enkelte mener teknokjempen ikke er skånet fra flaskehalsene i verdens forsyningskjeder og anbefaler en forsiktig holdning til aksjen.

Anbefaler «buy the dip»

Ifølge CNBC mener de fleste likevel at dette er et utmerket tidspunkt for «buying the dip».

Apple-aksjen har steget bare 13 prosent hittil i år, og analytikerne vil også se etter ny guiding, noe selskapet ikke har kommet med de seneste kvartalene.

Andre fokusområder vil være produktoppdateringer, så vel som Wearables-vekst og Apple Services, inklusive Apple TV+ og App Store.

– Vi venter tall over forventningene, sier Citi-analytiker Jim Suva, som opprettholder sin kjøpsanbefaling med 15 prosent oppside.

– Men oppgangen vil drives av fundamental oppside i salg, resultat pr. aksje og kontantstrøm heller enn multippelekspansjon i verdsettelsen, fortsetter han overfor kanalen.

– Guiding er nøkkelen

JPMorgan-analytiker Samik Chatterjee tror Apple vil levere «solid over forventning», mens Toni Sacconaghi i Bernstein mener aksjen er fullt verdsatt. Sistnevnte øyner også et solid kvartal, men tviler på at det er nok for investorene.

«Nøkkelspørsmålet for kvartalsrapporten er hvorvidt Apple vil komme med guiding for desember-kvartalet, og/eller hva selskapet kan komme til å si om styrken iPhone 13-syklusen og ethvert problem i forsyningskjeden», skriver Sacconaghi.

Konsensus peker ifølge CNBC mot et resultat pr. aksje på 1,24 dollar for Apple i kvartalet til og med september.