Kan Apple slå forventningene igjen?

Forventningene ligger i snitt på at selskapet vil rapportere driftsinntekter på 84,9 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 73 cent. Marketwatch skriver at man kan forvente at det som sannsynligvis er konservative forventninger er for lave.

Konsensus tilsier også at iPhone-salget var på 41,2 milliarder dollar og at salget av iPad var på 8,8 milliarder dollar. Det er ventet at det ble solgt Mac for 9,1 milliarder dollar og at hjemmeprodukter og annet stod for 9,4 milliarder dollar.

Bruker å overraske

Kvartalet som ble avsluttet i juni knuste inntektsestimatet med 10 milliarder dollar og snittforventningene til resultat pr. aksje med 30 prosent.

Men det sies likevel å være noe som gnager investorene, og at dette ikke blir borte med denne kvartalsrapporten. Selskapets finansdirektør, Luca Maestri, advarte for eksempel for tre måneder siden om at komponenter var et tema og at dette kunne påvirke salget av iPhone og iPad i kvartalet. Det er også blitt rapportert om knapphet på iPhone 13, som følge av utfordringer med å få levert nok kamerakomponenter.

Hva med julekvartalet?

For kvartalet som avsluttes i desember ligger forventningene nå på inntekter på 119,7 milliarder dollar med et resultat før skatt på 1,41 dollar, ifølge Marketwatch.

Apple-aksjen falt 0,3 prosent til 148,85 dollar og er opp 0,6 prosent til 149,77 dollar i førhandelen torsdag.