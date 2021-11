poLight tapte enda mer i tredje kvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

poLight økte inntektene med rett i overkant av en million kroner i tredje kvartal, til 1,69 millioner kroner, men driftsresultatet forverret seg og endte på minus 5,96 millioner kroner, mot fjorårets underskudd på 5,72 millioner.

EBITDA svekket seg også og kom inn på negative 2,9 millioner kroner, sammenlignet med minus 2,7 millioner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte omtrent på det samme som fjoråret med et underskudd på 6,01 millioner kroner.

I løpet av kvartalet hentet selskapet 118,5 millioner kroner i en rettet emisjon og skriver i rapporten at det «har hatt god fremgang i flere markedssegmenter, inkludert smarttelefoner».

poLight Leverer en ny type linse til blant annet smarttelefoner, smartklokker og medisinske apparater.

Har hovedkontor i Horten.

Konsernsjef er Øyvind Isaksen.

Største aksjonær er det statlige investeringsselskapet Investinor.

poLight har blant annet sikret to innkjøpsordre for kirurgisk utstyr til 4,0 millioner kroner, samt en oppfølgingsordre på 1,45 millioner kroner, som også var nevnt i rapporten for andre kvartal.

«Nok et kvartal med høy aktivitet med tanke på support til kunderelaterte prosjekter og forberedelse av forsyningskjeden, til tross for at det er mange utfordringer å overvinne», sier adm. direktør Øyvind Isaksen i rapporten.

Les hele kvartalsrapporten her.