Amazon gikk på en smell i tredje kvartal og leverte resultater som var svakere enn forventet etter at folk begynte å gå tilbake til de fysiske butikkene igjen. Dette var det første inntektstapet på seks kvartal, og markedet sendte umiddelbart aksjekursen ned med over fire prosent.

Selv om Goldman Sachs mener at kvartalstallene skuffet, mener de at Amazon er posisjonert for å kunne absorbere en rekke arbeids- og logistikkostnader. Investeringsbanken gjentar derfor kjøpsanbefalingen på handelsplattformen og kaller den «et toppvalg over en 12-måneders periode».

Kursmålet blir dog nedjustert fra 4.250 til 4.100 dollar pr. aksje. Det tilsier en oppside på 21 prosent fra fredagens sluttkurs på 3.372 dollar.

Oppside på 30 prosent

Hos Morgan Stanley er de ikke så veldig mye mindre optimister på Amazons vegne.

«Disse kostnadsmotvindene påvirker alle virksomheter og Amazon-konkurrenter. Vi forventer at mindre forhandlere og aktører vil føle presset enda mer,» skriver Morgan Stanleys analytiker Brian Nowak i et notat og legger til at han forventer at Amazon kan ta ytterligere markedsandeler i fjerde kvartal.

Morgan Stanley opprettholder kjøpsanbefalingen på Amazon, men også de setter ned kursmålet fra 4.100 til 4.000 dollar pr. aksje.



Blant andre meglerhus holder den britiske banken Barclays fortsatt på en kjøpsanbefaling på handelsplattformen, men tar likevel ned kursmålet fra 4.130 dollar til 3.800 dollar.

Mens JP Morgan i tillegg til å gjenta kjøpsanbefalingen, faktisk hever kursmålet fra 4.100 til 4.350 dollar. Det tilsier en oppside på nesten 30 prosent.